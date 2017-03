Stoholm IF tilbage i 1. division

Det skete på udebane mod Nøvling, hvor Stoholm vandt med fem mål efter at have været foran 13-10 ved pausen.

Dermed er Stoholm tilbage i næstbedste rækkke efter nogle sæsoner i tredjebedste række.

Stoholm har været forrygende i denne sæson og har været nummer et stort set hele sæsonen. Således har man kun tabt to kampe ud af 20 spillede. En bemærkelsesværdig præstation for Stoholm, der altså fra næste sæson igen skal spille 1. division.

På onsdag er der hjemmekamp mod Mors-Thy. Her bliver der således mulighed for at hylde spillere, trænere og de andre frivilige, der har sikret denne triumf til Stoholm.