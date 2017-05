Stoholm kåret som årets idrætsforening

Det skete i forbindelse med repræsentantskabsmødet i Viborg Idrætsråd, hvor der også blev uddelt hæderspriser til idrættens folk. Og her blev det som sagt Stoholm, der løb med sejren, når det gælder prisen som årets idrætsforening, hvor blandt andet også Sparkær Idrætsforening var nomineret.

I begrundelsen for valget af Stoholm Idrætsforening hedder det blandt andet, at Stoholm IF er en stærk nerve i Stoholm by.

- Foreningen favner både atletik, fodbold og håndbold og rammerne skabes af en aktiv hovedbestyrelse, der sørger for sociale aktiviteter i foreningen og for at idrætsforeningen er en naturlig del af arrangementer i byen i almindelighed, lød det blandt andet.

Fremhævet blev også, at foreningen evner at samle medlemmerne på tværs af foreningens 3 hovedaktiviteter og omkring arrangementer, der også går ud over de umiddelbare fælles interesser for selve idrætten.

Stoholm IF har tradition for at rumme både bredde og elite. hvor særligt atletikafdelingen er med helt fremme og med en håndboldafdeling, der i næste sæson igen rykker op i 1. division og det var også noget af det, der blev fremhævet.

Tilstede ved overrækkelsen var blandt andet en glad og stolt Gitte Graversen, der for nylig trådte tilbage efter syv år som formand i Stoholm IF. Med hædersprisen til Stoholm kunne hun dermed sætte et smukt punktum for sine mange år i front i foreningen. Stafetten som formand er givet videre til Jane Østergaard, der også var med til at modtage prisen og nu glæder sig til at fortsætte på det grundlag, som førte til aftenens store skulderklap.

Prisen som Årets Idrætsleder fik Pia Viller Arendt fra Alhedens IF, mens det var Emma Struck fra Viborg Gymnastikforening, der blev Årets unge Idrætsleder. Derudover havde Viborg Stift Folkeblad sin egen pris, nemlig Folkebladets Skulderklap, som gik til Hans Peter Heibøl Pedersen, Karup Kølvrå 07.