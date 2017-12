Stoholm-kvinde blandt nominerede til Frivillig-pris

Bag prisen står Roskilde Festival i fællesskab med Coop, Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse og den tilegnes en frivillig, som har overskud til at være noget for os andre og fortjener at blive hyldet for sit frivillige engagement.

Det er Susanne Baks datter, der har nomineret sin mor til prisen.

- Min mor er bestyrelsesformand i Stoholm borgerforening. Hun har selv genopstartet den og gør et fantastisk arbejde for byen. Derudover er hun også en del af halbestyrelsen og trivselspiloterne i Stoholm, alt dette er frivilligt arbejde, og hun kæmper en brav kamp for byen. Hun er tit til møder langt hen på aftenen og alligevel sørger hun for der også er styr på det hele på hjemmefronten, KÆMPE skulderklap til min mor, skriver Josefine D. Bak i sin indstilling.

Man kan nominere en frivillig frem til og med den 10. december på www.fantastiskefrivilige.dk, hvor man også kan tilkendegive sine favoritter ved at tildele dem et hjerte. Handlingen er symbolsk og har ikke indflydelse på udvælgelsen af finalister og vinderen, som afgøres af en udvalgt jury.

- Vi vil finde de fantastiske frivillige fra hele landet. Derefter vil en udvalgt jury finde frem til 10 af dem, der især fortjener at blive hyldet for deres indsats. En af de helt fantastiske frivillige får 25.000 kroner sponsoreret af Coop til at kunne fortsætte eller udbrede det gode arbejde. Præmien udbetales til en forening, fortæller initiativtagerne.

Vinderen offentliggøres og kåres den 20. december