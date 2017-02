Stoholm-kvinde kandidat til regionsrådsvalg

Lene Foged er uddannet HA civiløkonom og arbejder til daglig med salg- og marketingskoordinering. Hun var folketingskandidat for LA i juni 2015 i Vestjyllands storkreds, og opnåede et stort antal personlige stemmer, og en plads som 1. suppleant til Folketinget for Leif Mikkelsen, der også er partiets landsformand.

- 20 års erfaring fra det private erhvervsliv har givet mig værdifuld indsigt i de fordele, der er ved konkurrence, nemlig fokus på fornyelse, kvalitet, effektivitet og service, siger Lene Foged der i Region Midtjylland vil kæmpe for at borgerne får mere for pengene bl.a. gennem større valgfrihed og mere konkurrence om opgaverne.