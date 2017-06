Stoholm meget tæt på serie 2

Efter 11 runder her i foråret ligner det i den grad oprykning for serie 2 for Stoholm IF-Fodbolds bedste mandskab. Næste dyst spilles allerede i morgen – nemlig torsdag d. 1. juni – og den aften kan avancementet sikres.

Foreløbig har cheftræner Niels R. Jensens tropper i hvert fald været suveræne, og det gjorde sig også gældende tirsdag aften hjemme på Karlsen Arena, hvor Viborg Nørremarken kom på besøg. Således fortsatte stoholmerne deres sejrsspor, og nu skal meget gå galt, hvis ikke det hedder flotte serie 2 i august måned.

Det varede ikke længe, før fjandboerne kom i front, og det skete via målfarlige Kristian Svendsens flotte lob henover Nørremarken-målmanden allerede i det 8. minut. Herefter var der en anelse skududveksling, men det var stadig hjemmeholdet, der var i teten, og Morten Ulstrup var skarp i de første 45 minutter, hvilket betød, at han scorede to mål, og dermed blev 1-0 forvandlet til 3-0.

I 2. halvleg skete der ikke så meget, men Flemming Bennedsgaard kom dog på tavlen for anden gang i træk – denne gang i øvrigt med et flot hovedstødsmål – og dermed ebbede de 90 minutter ud med en indiskutabel 4-0 sejr til SIF til følge.

Efterfølgende havde SIF-træner Niels R. Jensen svært ved ikke at være vældig tilfreds. – Vi gør det nemme og gode arbejde, og nu bliver det spændende, om vi kan afslutte det allerede på torsdag, men ellers håber jeg, at vi gør det på Super-Lørdag, konstaterede Niels R. Jensen.

Men den gode Jensen har ret – første mulighed er allerede i morgen torsdag, når der i den grad fløjtes op til topopgør ude mod Hersom/Bjerregrav på Bjerregrav Stadion kl. 19.00. Spændende bliver det i hvert fald, men mon ikke at SIF’erne – der indtil videre har haft et meget flot forår – får oprykningen kørt hjem.