Stoholm - og den tunge trafik

Jeg er ikke lastbilchauffør, men for at være ærlig, så har jeg til tider tænkt, at det kunne være et pragtfuldt job. 3-500 hestekræfter, højt til vejrs, ud i den danske og udenlandske natur, god musik i stereoanlægget, mennesker, der står og venter på og glæder sig til, at du kommer med det, de har brug for. (Også ulemper i et sådant job naturligvis).

Mit ærinde med dette indlæg er: hvis jeg var tungtrafikchauffør, ville jeg aldrig køre igennem Stoholm, hvis jeg ikke havde ærinde der. Vi har her i byen ikke slet så mange virksomheder, forretninger m.v., der er afhængige af leverancer for de fleste dagligt. Før var der slagteri, foderstof, smed, automekanikere m.m., og der var trafik af lastbiler og traktorer med leverancer til og fra virksomhederne.

I dag: Lastbiler sydfra, der skal til Nr. Søby og videre, kommer næppe igennem her, og ligeledes benytter øst-vestgående tung trafik fra Viborg mod Skive naturligt A26.

2017: Vores bager, slagter, blomster- og dagligvarebutikker forsynes hver dag med friske varer. Det er vi alle tilfredse med og tak for det. Industriområdet nord for byen skal også forsynes jævnligt med materialer til forarbejdning og/eller salg.

Og her kommer så mit spørgsmål: Hvad er det for en tung trafik, der skal ledes uden om Stoholms bymidte? Er der lavet tælling, der viser, hvor megen tung trafik, der kommer igennem Stoholm, som ikke har ærinde her?

Der tænkes i rundkørsel fra øst, vejforlægning fra vest og ændring af Nørregade-Odinvejkrydset. Det lyder dyrt for mig.

Flere indbyggere i Stoholm - flere kunder i Stoholms butikker. Kunne det være målet? Det håber jeg, at nogen synes.

Kunne millionerne bruges anderledes?