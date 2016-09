Stoholm og Løgstrup varmeværker skal betale millionbeløb

Retten har dømt værkerne til at betale deres andel af det fejlslagne geotermi-projekt i Kvols.

Helt konkret lyder dommen på, at Stoholm Fjernvarmeværk skal betale cirka 3,5 mio. kroner, Løgstrup Varmeværk cirka 3 mio. kroner og Skals Kraftvarmeværk cirka 3,8 mio kroner til Energi Viborg. Dertil kommer et større rentebeløb og sagsomkostninger på ca. 558.000 kr.

Retten lagde blandt andet vægt på, at der i sin tid var indgået klare aftaler mellem deltagerne om at betale en forholdsmæssig andel af undersøgelsesudgifterne, aftaler som stadig var afgørende for, hvordan udgifterne skulle fordeles.

De 3 varmeværker har nu 4 uger til at overveje, om de vil anke dommen, og derfor deltager alle 3 varmeværker med deres advokat på tirsdag. Hvad udfaldet af mødet bliver,tør Henry Jensen, formand for Stoholm varmeværk, ikke spå om.

- Det her er jo en træls afgørelse, fordi vi mener dommen er forkert. Vi havde jo da regnet med et andet udfald ellers var vi jo ikke gået ind i en retssag, fortæller Henry Jensen.

Han forventer, at de 3 værker, ligesom det har været tilfældet gennem hele forløbet, tager en fælles beslutning om, hvorvidt man ønsker at anke dommen.

Alle tre værker har indtil nu nægtet at betale en del af udgifterne, da værkerne gik ud af projektet, dengang Energi Viborg i marts 2012 overtog boringerne fra Viborg Fjernvarme tilbage i 2012. Da Energi Viborg overtog boringerne i Kvols, havde de tre varmeværker ikke længere indflydelse på, om projektet skulle fortsætte, hvad det gjorde indtil Viborg Byråd lukkede projektet ned i juni 2012.

Henry Jensen fra Stoholm Varmeværk erkender, at det bliver værkets 753 forbrugere, der nødvendigvis kommer til at betale de 3,5 millioner kroner.