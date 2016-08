Stoholm på sejrstavlen

Ikke siden d. 17. maj har Stoholm IF-Fodbold smagt sejrens sødme i serie 3. Det betød altså i alt 7 kampe i træk uden gevinst, hvis man tæller kampe med på hver sin side af sommerferien, men endelig kunne SIF-spillerne lade sejrssangen gjalde, da de 90 minutter var overstået tirsdag aften på Liseborg-anlægget. Her tog Viborg Søndermarken i mod, og der stod 5-3 til gæsterne i dommer Jørgen Ø. Laursens papirer, da han fløjtede af.

Det lignede ellers en stensikker SIF-sejr efter de første 45 minutter. Her førte fjandboerne med komfortable 3-0 på først to scoringer af Flemming Bennedsgaard, og dernæst et flot mål af Steffen Olesen der resolut klappede til bolden efter en diagonalaflevering fra Heine Kristensen.

Men det gik over stok og sten i 2. halvleg, hvor SIF-defensiven ofte kom på glatis. Først driblede en Søndermarken-spiller rundt og rundt i SIF-feltet, før Steffen Olesen begik det straffespark, som hjemmeholdet fik reduceret på. Herefter fik Flemming Bennedsgaard chancen fra 11-meter pletten i den anden ende, men skuddet blev sendt forbi mål. Så var det Allan Søndergaards tur til at komme i søgelyset. Først rettede han en afslutning af, som derefter gik i mål til reducering 2-3, men Søndergaard gjorde skaden god igen med et mål til 4-2. Men minsandten om ikke samme Søndergaard nok engang var uheldig at rette en Søndermarken-afslutning af, og så stod der 4-3 til Stoholm, og nervøsiteten var til at få øje på. Dog lykkedes det at ride stormen af, og i den absolutte slutfase headede Heine Kristensen flot bolden i kassen, så det blev 5-3 til udeholdet.

- Pyha, det havde ikke været til at klare, hvis vi havde smidt den føring. Under Fjends Cup var defensiven i særklasse, mens det i den grad kneb med at skabe chancer og mål. Fodbold er et forunderligt spil, for på ingen tid er rollerne blevet byttet om. Nu gælder det så om at få vores eget forsvar stabiliseret igen, og så vil det jo naturligvis være rart, hvis vi fortsat kan score mål i den anden ende, konstaterede Stoholm-træner Niels R. Jensen.

Han fremhævede efterfølgende Heine Kristensen samt Morten Bigum for solide præstationer i et opgør, hvor Mikkel Klausen modtog et enkelt gult kort. I næste runde gælder det så et udebaneopgør mod Mammen IF – den dyst fløjtes op på lørdag d. 20. august.