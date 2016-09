Stoholm-pige driver butik med hjertet

l De sidste seks år har Tina Dahl fra Stoholm været ejer af livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg. Det er hun stadigvæk, men forleden tog hun og butikken et kvantespring, da hele herligheden flyttede fra kælderforretningen i Lille Hjultorvsgyde og ind i meget større og helt nyindrettede lokaler i Sct. Mathiasgade.

- Vi manglede plads og samtidig er det vigtigt at give butikken mulighed for at udvikle sig, så jeg tog springet, fortæller Tina, som har lagt en del hjerteblod i indretningen, som hun selv har stået 100 procent for.

I butikken er der fyldt op med en blanding af kvalitets-brugskunst, design, smykker, tøj, sko, tasker, parfumer og hudpleje, og så lægges der vægt på, at det skal være både spændende og hyggeligt at gå rundt og kigge.

- Det er vigtigt for mig, at kunderne føler sig godt tilpas, når de kommer her, forklarer 47-årige Tina, som udover at udvide sortimentet i butikken også har øget medarbejderstaben, der udover Tina selv består af 3 ansatte samt to unge piger om eftermiddagen.

Før Tina blev butiksejer arbejdede hun blandt andet 15 år som arbejdsleder i hotelbranchen. Da hun pludselig for seks år siden fik mulighed for at føre en gammel drøm om egen butik ud i livet, slog hun til og overtog Tine Lund.

Det handler om at følge sit hjerte og sine drømme, forklarer Tina, som i privatlivet er mor til 3 piger på henholdsvis 18, 16 og 10 år og gift med Frans, der er selvstændig revisor i Stoholm, hvor den travle familie også bor.

- Selvom vi begge har travlt som selvstændige har vi altid haft et stærkt familiesammenhold, hvor vi har prioriteret vores børn og givet hinanden plads. Hver sommer bor vi i vort sommerhus i Virksund, hvor vi finder ro og er gode til at slappe af, men ellers har vi altid og bruger stadig mage weekender på at følge med vore piger til atletik-stævner, fortæller Tina.

De tre døtre dyrker atletik på højt plan. For de to store, Vickie og Sofie, er der tale om atletik på eliteplan mens den yngste, Iben, også er godt på vej.

- Det kan faktisk godt lade sig gøre at få det hele til at hænge sammen tidsmæssigt, når bare man planlægger efter det, fortæller Tina,

som for syv år siden måtte gennem en kræftsygdom.

Den blev hun heldigvis kureret for, men det var en hård tid, som har været med til at minde hende om, at man skal realisere de drømme, man går rundt med.

- Det gælder om at tro på sine drømme og på sig selv. Gør man det, kan de fleste udrette meget mere, end de tror, lyder det gode råd.