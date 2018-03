Stoholm satser på sammenholdet

På generalforsamlingen onsdag aften i Stoholm Handelsstandsforening sluttede formand Niels Erik Bundgaard sin beretning med en opfordring til medlemmerne om at stå sammen og kæmpe i flok.

Vi er helt sikkert udfordret af nethandel og større byer omkring os og det bliver ikke mindre fremover. Efter min overbevisning er det bedste mod-våben, at vi har en stærk forening, der arbejder godt sammen med borgerforeningen og byens andre foreninger om at fortælle byens borgere, at det er op til dem selv, om de vil bevare en by, der har noget at byde på handels- og oplevelsesmæssigt, lød ordene.

Inden da havde han fortalt om årets arrangementer, hvoraf mange havde været præget af vejr, der ikke var rigtig godt men heller ikke rigtig skidt. Om et par udskiftninger i bestyrelsen i løbet af året. Og ikke mindst om, at Stoholm står overfor en periode, der bliver rigtig bøvlet, når gader skal graves op på grund af byfornyelse.

Vi må bare håbe, at resultatet bliver så godt, at det er alle anstrengelserne værd, sagde Niels Erik Bundgaard. Han ærgrede sig over, at kiosken/grillbaren ved GoOn tanken for nylig er lukket, og at Sparekassen Kronjylland har valgt at flytte sin afdeling og dermed Stoholms sidste pengeinstitut til Viborg. Men aftenen bød også på den positive nyhed, at lokalet ikke kommer til at stå tomt, da Revisorfirmaet Dahl, Rask og Partnere overtager bygningen.

Under eventuelt blev der snakket meget byfornyelse og om hvordan man kan slippe igennem en længere periode med opgravninger, uden at det går ud over kunder og handel.

Der var en del udskiftning i bestyrelsen, som fremover kommer til at bestå af Niels Erik Bundgaard, Kenneth Refsgaard, Rikke Østergaard, Jørn Højbjerg og Bjarne Lausen.