Stoholm sejrede i tæt dyst

Det blev en hård match, da Stoholm IF - Fodbold 2. Påskedag skulle forsøge at fortsætte sejrsstimen, der inden opgøret lød på 3 sejre i træk. Den 4. af slagsen kom også i hus, men for første gang i foråret blev SIF-Fodbold for alvor udfordret i en sådan grad, at slutfløjtet fra kampens glimrende dommer Jørgen Ø. Laursen var befriende.

Matchen ved Nordre Skole kunne ellers have fået en perfekt start for gæsterne, da holdet allerede i det 4. minut fik tilkendt et straffespark – forseelsen begået mod Eric Cantona Hansen. Men Flemming Bennedsgaard måtte desværre se sit forsøg reddet af Nørremarken-målmanden, og så blev en mulig positiv start vekslet til ærgrelse.

Den ærgrelse blev ikke mindre, da værterne godt midtvejs bragede sig i front på et flot langskudsmål, men i det 43. minut var der gevinst til SIF, da Steffen Olesen udnyttede Martin Trankjærs oplæg til udligning 1-1. Generelt var udeholdet ikke i kontrol i 1. halvleg, og det blev ikke bedre, da Per ”Unge” Jensen og Eric Cantona Hansen måtte udgå med skader i en trup, der i forvejen var plaget af skader og afbud

I 2. halvleg fik SIF-Fodbold til gengæld stabiliseret sig, og SIF-defensiven spillede godt med Martin Trankjær som glimrende styrmand. Og da fjandboerne så kom i front i det 55. minut ved Morten Ulstrup så var det med pil op, at SIF kunne spille resten af dysten til ende uden for alvor at komme under pres. I øvrigt var der tvivl om, hvorvidt det var et selvmål eller Morten Ulstrups scoring, men træner Niels R. Jensen gav den til Ulstrup. Efter 2-1 målet udfordrede hjemmeholdet bestemt, men både Nikolaj Christensen og Flemming Bennedsgaard havde de chancer, der kunne/burde have lukket kampen. Det skete ikke, og så bliver en slutfase altid intens, så det var rart, da dommer Laursen – der i øvrigt afviklede de 90 minutter uden brug af kort – fløjtede for sidste gang. Det var med hiv og sving, men heldigvis var vi i teten i de sidste 45 minutter mod en modstander, som er bedre, end det ene point de har indtil videre. Derfor er jeg/vi meget glade for sejren på en dag, hvor vi rent mandskabsmæssigt var udfordret markant. Vi måtte rokere en del rundt, men det gik heldigvis, og alle skal have ros – specielt gjorde alle vores forsvarsspillere det virkelig godt. Martin Trankjær fik fidusen, og derudover skal der også gives ekstra plusser til Emil Blingedal og Bo Pedersen, kom det efterfølgende fra SIF-træner Niels R. Jensen.

I den kommende runde er der så topopgør på Karlsen Arena i Stoholm – det sker lørdag d. 22. april, hvor Hersom/Bjerregrav kommer på besøg.