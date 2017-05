Stoholm sejrede sikkert i lokalpgør

For anden gang i træk var der lagt op til dynamit-derby på Mønsted Stadion. Sidste fredag i kampen mellem Mønsted og Sparker var der – om ikke andet – gang i blæsevejret, men denne fredag aften havde vinden lagt sig, og det endte med at blive en stille affære, som Stoholm ikke havde problemer med at lukke med en 4-0 sejr.

Gæsterne lagde da også pres på hjemmeholdet fra kampens start, uden at det dog gav udslag i de helt store chancer. Derimod burde Niels Christiansen have sendt Mønsted i front efter et lille kvarter, da en bold efter et hjørnespark landede for hans fødder tæt på mål. Men på mystisk vis lykkedes det ham at sende den over mål, og han måtte da også tage sig til hovedet efterfølgende.

Og så gjorde Stoholm det onde ved Mønsted minuttet efter, da et frispark fra højre side passerede hen over forsvar og målmand Jens Peder Lausen og ramte en uheldig MIF-spiller, der dermed blev noteret for et selvmål. Midt i halvlegen måtte Mønsteds Michael Jensen ud med kampens eneste gule kort, men Stoholm kunne ikke udnytte overtaget.

Men i halvlegens sidste minut kom kampens bedste mål. Bo Pedersen, der styrede og fordelte boldene godt på Stoholms midtbane, sendte en dyb stikning frem midt på banen, som splittede Mønsted-forsvaret, og Kristian Svendsen og Martin Ulstrup stod nærmesti kø for få bolden. Det blev Ulstrup, der rundede Jens Peder Lausen og scorede i et tomt mål.

Efter pausen var Stoholm spilstyrende og uden at presse Mønsted i bund, så havde de hvide fuld kontrol over kampen. Og det skyldes nok ikke mindst, at kampen blev helt lukket allerede 5 min. efter pausen, da Emil Blingedal scorede. Hjemmeholdet forsøgte at får de hurtige folk Jonathan Jul og Allan Ditlevsen sat i spil, men Stoholm-forsvaret var for rutineret til at lade dem slippe afsted.

I stedet blev det 4-0 midt i halvlegen, denne gang ved Christoffer Mikkelsen, der opfangede bolden i feltet efter lidt klumpspil og scorede sikkert. Dermed holdt Stoholm fast i sejrsstimen med den 6. sejr ud af 6 kampe. Og det var træner Niels R. Jensen selvsagt tilfreds med:

- Jeg synes 1. halvleg var noget rod med for meget duelspil og for lange bolde. Efter pausen var jeg tilfreds, og vi spiller godt rundt med bolden og holder dem stort set væk fra vores straffesparksfelt. Vi får en helt fortjent sejr, synes jeg, og jeg vil gerne rose alle mine spillere for en absolut godkendt indsats, hvor de fleste fidusstemmer gik til Morten Ulstrup – men som sagt – ros til alle spillere, konstaterede altså Niels R. Jensen.

I næste runde er der igen lokalopgør på menuen, når serie 2 nedrykkerne fra Sparkær gæster Karlsen Arena i Stoholm – der fløjtes op på lørdag d. 6. maj.