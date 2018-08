Stoholm skal have ny præst

STOHOLM Efter godt otte års virke stopper Else Kaag Bjerg som præst i Stoholm-Kobberup pastorat med udgangen af august.

Den 55-årige Else Kaag Bjerg har fra 1. september fået nyt arbejde, idet hun har sagt ja til at blive præst i Bedsted Thy, en stilling som for en fjerdedels vedkommende også indebærer arbejde som diakonipræst i Sydthy Provsti.

Else Kaag Bjerg har været fastansat i Stoholm-Kobberup pastorat siden 2011, men virkede allerede som vikar for Claus Muld fra 2010, hvor hun første gang vikarierede i påsken.

Embedet i Stoholm-Kobberup var Else Kaag Bjergs første præstejob efter teologistudier på Aarhus Universitet og Pastoralseminariet i Aarhus.

Menighedsrådsformand i Stoholm Ejner Skovhus oplyser, at der vil blive holdt en reception for den afgående præst søndag 26. august.