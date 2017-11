Stoholm skole og renovering

Jeg var i panelet ved vælgermødet i Stoholm i onsdags. Jeg var, desværre den eneste, der har været på Stoholm Skole, for at se, hvor nedslidt skolen er og snakke med Jesper, der i øvrigt fortalte, at beløbet til nybyg og renovering af skolen fra start var 30 millioner kroner. Han vidste ikke, hvilke mursten, der betød, at man kunne spare 10 millioner. Overbygningen ER totalt nedslidt, og man går tidligst i gang med renoveringen om 4 år!!

Sørgeligt, at det nuværende byråd ikke har besøgt skolen for nylig! Claus Clausen sagde i aftes, at udvalget normalt besøger skolen en gang i hver valgperiode. Dvs., at det faktisk godt KAN være 8 år siden! Er det virkelig den måde man træffer beslutninger på i det nuværende byråd?? Overbygningen er SÅ nedslidt, at det kræver øjeblikkelig handling. Også for at man kan undervise efter de nye retningslinjer. Jeg kan ikke se andet, end at Viborg Kommune simpelthen er NØDT til, at gå i gang med at bygge en ny skole ved hallerne.

Hvordan skaffer man så økonomien. I dag læser jeg, at man vil bruge 86 millioner kroner på Tinghallen i Viborg. Jeg synes det er vigtigere, at vores børn har en up to date skole, der ikke er nedslidt til sokkeholderne. Jeg vil heller ikke gå af vejen for en lille skattestigning.