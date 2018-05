Stoholm Slagter indstillet til fornem pris

Onsdag den 2. maj 2018 bliver for Stoholm Slagter noget helt særligt. Her skal slagtermestrene Bjarne Lausen og René Madsen nemlig præsentere deres butikker for en jury i Landbrug & Fødevarer.

Stoholm Slagter er blevet indstillet til slagterfagets fornemmeste pris "Slagterprisen 2018”.

Formålet med slagterprisen er at anerkende de slagtere, der udvikler og højner slagterfaget til glæde for kunderne og hele branchen. Prisen uddeles af Landbrug & Fødevarer.

Juryen fra Landbrug & Fødevarer har vurderet årets indstillede butikker i forhold til indstillingskriterierne. For at blive indstillet til prisen skal slagterne vise fokus på basishåndværket, råvaren og kvaliteten i råvaren. Samtidig skal de kunne rådgive kunderne og ikke være bange for at afprøve nye og innovative ideer indenfor kødverdenen.

Der er i alt otte indstillede slagterbutikker. Efter præsentationen den 2. maj udvælger juryen hvilke butikker, der går videre som nominerede til Slagterprisen 2018. Dette offentliggøres ultimo maj.

Slagterprisen overrækkes ved Fødevaredagen den 9. oktober 2018.