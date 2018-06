Stoholm sluttede med nulløsning

For 3. gang i foråret spillede Stoholm IF-Fodbold 0-0, da mandskabet rundede et absolut godkendt forår af tirsdag aften mod de suveræne oprykkere fra Holstebro. Det var så også den 3. hjemmekamp i streg uden SIF-scoring, men det forandrer ikke ved, at SIF slutter på 4. pladsen med 22 point, og de er kommet i hus med 6 sejre, 4 uafgjorte og 4 nederlag. Målscoreren er så fin som 25-17, og sammenholdt med 2. holdets overraskende oprykning fra serie 5 til serie 4 - ja, så må foråret 2018 karakteriseres som en stor succes.

Kampen tirsdag blev lidt ligesom de to foregående hjemmekampe - der var ikke mange chancer undervejs. SIF spillede dog en rigtig fin 1. halvleg, og her havde holdet to forsøg på overliggeren - blandt andet sendte Kasper ”Speedy” Henriksen et projektil mod træværket, og det var et skud, der havde fortjent at gå ind.

I de sidste 45 minutter var der meget få muligheder - gæsterne forsøgte at presse på i slutfasen, men set over 90 minutter var uafgjort passende i et kortløst opgør, som dommer Niels Lynnerup ledede på bedste vis. Med i betragtning skal altså også være, at Holstebro fire dage tidligere vandt med uhørte 10-0 over FS Vestthy, og thyboerne var netop dem, der besejrede SIF på Super-Lørdag - så flot at holde Holstebro helt fra fadet.

Jeg er ærgerlig over, at vi ikke vinder kampen, for det synes jeg egentlig godt, vi kunne have fortjent. Det var blevet mere livligt, hvis vi havde scoret på et par af vores gode muligheder i 1. halvleg - nu skete det ikke, og så blev det chancefattigt efter pausen. Vi kan se tilbage på en rigtig fin forårssæson, hvor vi stille og roligt har udviklet vores spil, og forholdsvis tidligt kom vi i sikkerhed, hvilket var vores sæsonmål. Derudover fik vores 2. hold en flot oprykning, så vi er meget tilfredse, kom det efterfølgende fra spillende cheftræner Martin Trankjær.

Holdet og klubben regnede dermed med, at der var dømt sommerferie i seniorafdelingen, indtil træningen påbegyndes før Fjends Cup, hvor SIF i øvrigt er kommet i pulje med Borup, Vridsted og Feldborg/Haderup. Men pludselig bød der sig en meget stor udfordring i form af en kamp mod Skive IK’s nedrykkede 1. divisionshold. Det bliver en voldsom matchning - men forhåbentlig også en stor oplevelse - så kom forbi Karlsen Arena i Stoholm torsdag d. 28. juni, for her mødes de to hold. Som altid er der fri entre og mulighed for at handle under tribunen.