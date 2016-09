Stoholm spillede igen uafgjort

Det lader sig ikke skjule, at Stoholm IF-Fodbold havde sat næsen op efter revanche for nederlaget i det omvendte opgør i efterårssæsonens første match. Men da den udmærkede dommer Torben Nygaard fløjtede af, var der ikke sket det mindste på måltavlen.

Set over 90 minutter skulle Niels R. Jensens tropper have fået de tre point, men specielt i slutfasen bød udeholdet til i en sådan grad, at SIF-målmand Rasmus Højbjerg suverænt blev dagens fidusvinder. Der kan såmænd ikke klages over indstillingen og viljen hos hjemmeholdet, men spillet nåede bare ikke de højder, der gjorde, at sejren kunne hentes hjem.

Generelt blev der offensivt truffet de forkerte valg – når en spiller selv skulle drible og forsøge sig, blev bolden i stedet for spillet – og når en aflevering var på sin plads, så kørte spilleren selv. Dermed løb SIF’erne ofte panden mod muren, men det betød ikke, at der ikke var chancer nok til en afgørelse. Således kunne/burde både Steffen Olesen, Flemming Bennedsgaard og Bo Pedersen have scoret undervejs, mens en ellers normalt godt skydende Per ”Unge” Jensen også havde adskillige forsøg fra distancen.

Sdr. Rind/Vinkel var bedst i slutningen af begge halvlege, og specielt i den absolutte slutfase måtte Rasmus Højbjerg hive et par mesterredninger ud af ærmet – her var værterne under pres og i undertal på grund af en advarsel til Emil Helligsø. Derudover kunne fjandboerne ikke selv udnytte hele 20 minutters overtal i 2. halvleg, hvor udeholdet fik to gule kort.

Som nævnt forsøgte alle det bedste, de havde lært, men som tilskuer stod man med fornemmelsen af, at holdet kunne spille resten af dagen, uden det ville kaste scoringer af sig. Til gengæld stod defensiven bedre end længe set, og så blev det altså efterårets første kamp, hvor SIF ikke selv scorede, men hvor det til gengæld lykkedes at holde modstanderen fra at finde vej til netmaskerne.

En sejr kunne have givet tiltrængt luft til de kedelig placeringer, men der er stadig ikke ro på den konto, og i den kommende runde ser det endog meget svært ud. Her gælder det et udebanemøde med det suveræne tophold og kommende oprykkermandskab – nemlig serie 2 nedrykkerne fra Bjerringbro. I det omvendte møde overraskende SIF stort ved at hente 2-2, og indsatsen skal op på tilsvarende niveau, hvis fjandboerne skal byde BIF’erne trods. Kampen spilles på lørdag d. 24. september på Bjerringbro Stadion kl. 13.30.