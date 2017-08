Stoholm tabte i serie 2

Efter en imponerende stime på hele 21 turneringskampe i træk uden nederlag blev det fredag aften til 0 point for Stoholm IF-Fodbold i serie 2. Det sidste turneringsnederlag findes helt tilbage til d. 24. september sidste år (2-3 mod Bjerringbro), og dengang var nedrykningsstregen til serie 4 faretruende tæt på. Men 21 ubesejrede kampe senere (19 sejre og 2 uafgjorte) så hed det pludselig 2 kampe og 6 point som nyoprykker til serie 2, før det altså gjaldt lokalopgøret på Stoholmvej – blot 5 kilometers kørsel fra Stoholm.

Lad det være sagt med det samme – resultatet var fair nok – men Stoholm skal også have kredit for at kæmpe godt i mod. Der bør være forskel på et mandskab, der for halvanden måned siden manglede et udebanemål i at rykke op i serie 1, og så et hold der kommer fra serie 3. Den forskel var der også, og den kom mest i udtryk i den spillemæssige del, for HIF’erne var bedre med bolden end stoholmerne – det kan ikke betale sig at prøve at bortforklare det.

Men gæsterne kæmpede godt, og lidt overraskende var SIF i stand til at slutte bedst af i begge halvlege, men til gengæld styrede Højslev Station de første 30 minutter i både 1. og 2. halvleg, og SIF-defensiven var tit hårdt udfordret foran en igen godt spillende Casper Drensborg i målet.

I det 25. minut gik det galt, da Morten Konradsen blev presset til en fejl, og så var Højslev-angriberen sikkerheden selv foran mål. Der var flere HIF-chancer, og SIF skulle hen mod slutningen for at finde nogle nærgående indlæg, der med lidt held kunne have givet en ufortjent udligning før pausen.

HIF svang igen taktstokken i 2. halvleg, og mens Kristian Svendsen sad ude med et forkert dømt gult kort, slog hjemmeholdet til i det 65. minut, da en tværbold sikkert blev sparket i nettet fra tæt hold. De næste minutter sværmede HIF’erne foran SIF-målet, og man kunne frygte yderligere scoringer, så derfor var det flot og glædeligt, at udeholdet kom tilbage og pressede godt på i det sidste kvarter. Det blev til to store chancer – først misbrugte Mark Dalgaard Svendsen en friløber i det 80. minut, og i den absolutte slutfase ramte Eric Hansen overliggeren med et godt klap uden for feltet.

Men der skete ikke mere på måltavlen, og det betød ikke noget, at der i slutfasen var et gult kort til begge mandskaber – Stoholms ramte Morten Ulstrup.

Det er altid ærgerligt at tabe en kamp, og altid træls at tabe til lokalrivalerne. Men nederlaget kommer ikke som det helt store chok, og Højslev vil komme til at snakke med i toppen, mens Stoholm godt kender sin plads i hierarkiet – det vil være rigtig flot, hvis man ender i top 6.

Forsvarsstyrmand Martin Trankjær udgik allerede efter en halv time med en skade, så det gjorde heller ikke betingelserne lettere. Men ros til alle for en god fighterindsats, og så skal spillere som Daniel Bøgh Pedersen, Anders Nybo, Casper Drensborg, Mikkel Klausen og Per ”Unge” Jensen have lidt ekstra kredit.

Det gælder om for SIF at få point i de rigtige kampe, og derfor var de indledende sejre over Struer Humlum Fodbold og MorsØ meget vigtige. Kampe mod Højslev Station, Holstebro B og Koldby/Hørdum ser endog meget vanskelige ud, så derfor står der meget vigtige point på spil næste fredag d. 25. august, når SIF hjemme på Karlsen Arena i Stoholm møder Hurup.