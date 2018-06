Stoholm tabte på Super-Lørdag

Serie 2 holdet sluttede en helt i gennem fantastisk og forrygende Super-Lørdag i Stoholm af med opgøret mod FS Vestthy - det var den sidste kamp på programmet, der bød på lige omkring historisk høje 75 turneringskampe undervejs - lige fra de alleryngste U6-spillere og så op til seniorholdene.

Martin Trankjærs tropper kunne desværre ikke give det store hjemmepublikum en sejr - end ikke et mål blev det til for værterne, der derimod kunne se thyboerne slå til i det 91. minut med det hovedstødsgivende sejrsmål.

Forud var gået en helt lige match, hvor SIF specielt i 1. halvleg havde de chancer, der kunne/burde have givet sejren. Blandt andet ramte Anders Nybo Pedersen overliggeren med et hovedstød, og den efterfølgende ripost endte i nettet, men noget uforståeligt dømte dommer Kenneth Velling frispark til udeholdets målmand. Som sagt var det tæt, men fjandboerne var skidt tjent med, at der ikke kom scoringer i de første 45 minutter.

Til gengæld blev det særdeles chancefattigt efter pausen, hvor meget af spillet foregik uden for de to målfelter. Alt gik i retning af den anden nulløsning i træk på hjemmebane for SIF’erne, men sådan skulle det altså ikke gå, for som nævnt slog Vestthy til i overtiden. Et surt og unødvendigt nederlag, og det kostede i tabellen, hvor SIF’erne røg ned på 5. pladsen.

Igen kan der ikke sættes en finger på arbejdsindsatsen og indstillingen, men det lod sig ikke skjule, at offensiven nok en gang var udfordret - SIF-defensiven havde fint styr på det meste dog med undtagelse af den afsluttende scoring.

I den kommende runde skal SIF-Fodbold på udebane møde nedrykningsdømte Skive IK - der fløjtes op til kamp i Egeris på fredag d. 15. juni