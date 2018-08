Stoholm tabte vigtig kamp

Det lader sig ikke skjule, at starten på efteråret for Stoholm IFs serie 2 hold har været endog meget skuffende.

Hidtil er samtlige fire kampe blevet tabt - senest skete det tirsdag aften, da stoholmerne hjemme på Karlsen Arena måtte sluge et sent nederlag i den vigtige dyst mod oprykkerne fra Borbjerg.

Derfor begynder det allerede at snerpe til for Martin Trankjærs tropper i bunden af rækken, og der skal meget gerne snart point på kontoen.

Tirsdagens match var på forhånd udråbt som værende uhyre vigtig, og i det lys var det surt, at de 90 minutters strabadser end ikke kastede et point af sig, for SIFerne førte helt frem til det sidste kvarter.

Den føring var blevet skabt i en lige 1. halvleg, hvor hjemmeholdet dog havde hovedparten af spillet, så det var fortjent, da energiske Kasper Henriksen resolut sparkede bolden i nettet - Henriksen var først over en returbold i feltet. Et perfekt tidspunkt at score på så det var fjandboerne, der var mest tilfredse, da dommer Henrik Junge fløjtede 1. halvleg af.

I de sidste 45 minutter fortsatte det lige spil, men SIFerne kom til at stå længere og længere tilbage på banen, og det kostede i slutfasen, hvor Borbjerg satte trumf på med scoringer i henholdsvis det 78. og 85. minut.

Begge gange så det lidt tilfældigt ud, men ikke desto mindre endte bolden til højre for målmand Rasmus Højbjerg, og så var det Borbjerg, der kunne juble, da der blev fløjtet af efter en kortløs dyst.

Man kan ikke anke Stoholm-spillernes indsats og vilje, for den var som altid ganske fin - i øjeblikket er de små marginaler bare ikke med holdet, og det virker også til, at det har påvirket selvtilliden.

Hvis ikke efteråret skal slutte med en nedrykning til serie 3, så skal der point på kontoen så hurtigt som muligt, og allerede på lørdag er der en ny mulighed.

Her gæster SIFerne Lerpytter, hvor Thisted FC tager mod - det sker på lørdag d. 1. september klokken 13.00.

1-0: Kasper Henriksen (44)

1-1: (78)

1-2: (85)