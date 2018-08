Stoholm til tops ved Vildbjerg Cup

Ligesom Skive IK fik et hold til tops i A-slutspillet ved årets Vildbjerg Cup - det var i U12 Piger 2 - så lykkedes det samme for Stoholm IF-Fodbold i U11 Drenge 2.

- Ja, det var stort, så vi var stolte, da vi var til den store præmieoverrækkelse inde på Vildbjerg Stadion søndag eftermiddag. Alle fik en flot træningsdragt + guldmedalje + en stor pokal til klubben, kunne Anders Jakobsen fortælle.

Han stod sammen med Kian Lykke for holdet, der deltog for 3. år i træk. For 2. år i træk boede Stoholm-spillerne sammen med forældre og campingvogne i Skive IK-lejren, hvilket SIFerne igen satte stor pris på.

-Det var ligesom VM, hvor vi først spillede 3 puljekampe torsdag/fredag, som vi alle vandt, og herefter stod det på vind eller forsvind kampe fra 1/8-finalen lørdag. Det hele kulminerede søndag med en sejr over Herlev i semifinalen efter straffesparkskonkurrence, mens det blev til 3-0 over Frem Hellebæk fra Helsingør-området i finalen. Det er et meget, meget stort stævne, men der er styr på sagerne, så det var igen en fornøjelse at deltage, kom det fra Anders Jakobsen.