Stoholm vandt topopgør

Det blev særdeles tæt, da der lørdag eftermiddag blev fløjtet op til lokal- og topopgør på Karlsen Arena i Stoholm. Efter 90 jævnbyrdige minutter kom det befriende slutfløjt fra den gode dommer Jens Lihme Jensen, og dermed kunne hjemmeholdet juble over den 7. sejr i træk. Det var dog udeholdet, der chokstartede, for allerede i det 3. minut hamrede Patrick Nielsen bolden ind bag Rasmus Højbjerg efter et højt indlæg fra Anders Holm. Efter 11 minutter kom kampens første advarsel, da Christoffer Sørensen lavede et voldsomt frispark mod Per “Unge” Jensen – ingen tvivl om den kendelse.

Stoholm fik derefter mere spil, men det var igen gæsterne, der var farlige på omstillinger. Efter godt et kvarter fik Sparkærs Kasper Møller en friløber, men skød lige på Højbjerg. Stoholm havde svært ved at komme frem til chancer, og meget spil foregik på midten med hård kamp om bolden. Efter godt en halv times spil, kom Stoholms udligning dog, da Mikkel Clausen sendte et frispark fra højre ind foran Sparkær-målet, hvor Per “Unge” Jensen fik hovedet på bolden, som sejlede i en bue over Andreas Bakholdt, der var kommet for langt ud af Sparkær-målet.

Det åbnede kampen lidt op, og i de sidste 5 minutter havde begge hold en god chance. Først skød Sparkærs Kasper Møller lige over mål og kort efter havde Stoholms Emil Blingedal et skud tæt forbi den ene stolpe.

Anden halvleg bød heller ikke på masser af åbne chancer, og Sparkærs føringsmål til 2-1 kom lidt tilfældigt efter en times spil. Et indlæg fra venstre side blev ikke clearet af Stoholm-forsvaret og endte i højre side, hvor Nicolaj Andersen var søgt med frem. Han helflugtede på bolden, der gik i mål i sidenettet til højre for Højbjerg, der lige nåede at røre bolden med fingerspidserne, men ikke kunne gøre noget ved det flotte skud.

I de kommende minutter var det marginaler, der forhindrede en 3-1 føring. Kasper Møller ramte overliggeren med et skud fra venstre side, og kort efter spillede han Anders Holm helt fri midt for mål, men Holm fik ikke kontrol over bolden.

I stedet fik Stoholm udlignet efter 77 minutter. Efter et hjørnespark i venstre side dansede bolden et par gange i Sparkærs felt og endte pludselig for fødderne af Per “Unge” Jensen, der havde let ved at score fra tæt hold. Og godt 5 minutter senere gjorde Stoholm så det onde ved Sparkær, da Morten Ulstrup scorede efter et flot og uselvisk oplæg fra Flemming Bennedsgaard, der fik lov at stå i en position, som Sparkær-forsvaret markerede for offside.

Herefter kom der et par gule kort - først til Sparkærs Martin Bøge og kort efter til Stoholms Morten Ulstrup. Sparkær forsøgte udligningen, men fik ikke skabt noget farligt, og så kunne topholdet trække sig tilbage med endnu 3 point.

Efter kampen havde Stoholm-træner Niels R. Jensen følgende kommentarer. - Jeg er utrolig glad for den her sejr, som gør at vi får solid afstand til Sparkær, som jeg hele tiden har set som en meget farlig konkurrent. Men jeg erkender, at Sparkær i dag havde fortjent mindst uafgjort, så det var en hårdt tilkæmpet sejr. Jeg er ikke tilfreds med vores spil i dag – det bliver for meget duelspil, og der er vi ikke så gode, som når vi spiller bolden rundt, konstaterede altså Niels R. Jensen, der så en suveræn fidusvinder i skikkelse af Christoffer Mikkelsen samt mange tilskuere i det flotte majvejr.

I den kommende runde skal Stoholm IF-Fodbold på besøg på Låstrup Stadion, hvor Borup IF tager i mod – kampen spilles på lørdag d. 13. maj .