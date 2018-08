Stoholms eget gavekort nedlægges

STOHOLM Det er snart slut med eget gavekort for Stoholms handlende.

I stedet har Stoholm Handelsstandsforening besluttet sig for at koble sig på Viborg gavekort.

Det har vist sig meget ressourcekrævende at drive sit eget gavekort, så da der opstod en mulighed for at få adgang til det meget velfungerende Viborg gavekort, valgte Stoholm Handelsstandsforening at slå til.

De Stoholm gavekort, der er udstedt på den gamle ordning, gælder selvfølgelig stadig løbetiden ud.

Det nye Viborg gavekort, som foreløbig otte butikker i Stoholm har koblet sig på, kan for fremtiden udstedes to steder i Stoholm:

Hos Kornblomsten og best by Henriette.