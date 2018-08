Stoholms Skipper Skræk kåres torsdag

STOHOLM Stærkmandskonkurrencen er torsdag tilbage ved Stoholm Byfest, og det er en yderst kompetent herre, der står for arrangementet, nemlig sidste års vinder af konkurrencen.

Rene Fallesen, der er soldat, underviser også til daglig i Viborg Crossfit, og han har på vej hjem fra træning fyldt både bil og trailer op med remedier til konkurrencen.

Og de lokale Skipper Skræk-typer vil blive udsat for lidt af hvert, når de skal dyste i fire discipliner i alt.

Blandt andet skal de trække en slæde på 100 kilo, og det hele sluttes af med at løfte en tung sten på 50 kilo.

- Det er den lille sten, jeg har taget med. Vi har også en på 65 kilo, siger Rene Fallesen, der indrømmer, at det ikke ligefrem er en konkurrence for folk med tynd mave.

- Men hvis man tager et par stramme underbukser på, går det nok, mener han.

Vinderen af sidste års konkurrence understreger i øvrigt, at det altså ikke er en del af præmien, at man får lov at arrangere konkurrencen året efter.

- Nej, det skal ikke skræmme folk væk. Jeg sagde bare ja, fordi jeg havde lyst, siger Rene Fallesen.

Han har tilsagn fra nogle, men ellers er det meningen, at interesserede bare møder op og melder sig til på dagen.

Stærkmandskonkurrencen starter klokken 19 på parkeringspladsen bag Kornblomsten, men allerede klokken 17.30 starter en tilsvarende konkurrence for børn.