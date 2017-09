Stop nu det hyleri

Og denne gang er heller ikke nogen undtagelse, senest hvor Ejvind Jakobsen og Grethe Ulstrup igen taler for en ny stor skole i Stoholm, og hvor udvalg formand Claus Clausen svarer på læserbrevet, som han skal og bør. Men nej, heller ikke denne gang er svaret som man ønsker det, selv om manden forklarer, hvad der kræver for en ny skole, og hvordan den poliske kurs er lagt de næste fire år, og som er kommet via en bred aftale. Og nu hyles der som om skjulte dagsordner osv. Få nu hold i det igen. Jeg skal ikke gøre mig klog på hvor nedslidt skolen i Stoholm er, og hvad der er økonomisk fornuftig, det er jeg hverken håndværker eller økonomisk uddannet til. Men det kræver ikke den stor ledvogtereksamen i at regne ud, at hvis der skal bygges en ny skole til 100 eller 200 millioner, så kan alle de fødedygtige kvinder i Stoholm ikke gøre det alene, men ske på bekostning af skolerne i Sparkær og Mønsted. Og så virker det økonomiske lidt indsnævret. Det ønsker man måske i Stoholm, men det tror jeg ikke er gensidig i de andre byer.

Vi har den seneste tid måtte høre på glemte landsbyer osv. Ikke bare fra Stoholm, det samme gør sig gældende i Karup og Bjerringbro. Er det nu så slemt? Her i byen hvor jeg har boet de sidste 47 år, mærker vi ikke den store forskel, før var det Stoholm, der var hovedbyen, nu er det bare Viborg. Vi har altid selv måttet gøre en indsats, hvilket den store frivillighed i byen eksempel på. Kig nu rundt omkring os. Hvis vi kigger isoleret set på den enkelte by, kan vi altid ønske os mere. Men som Ulrik Wilbek så klogt har sagt og skrevet, at bare fordi man får noget den ene sted, behøver man ikke have det alle steder, hvis ikke behovet er der. Og hvorfor tale tingene ned, det fremmer da ikke forståelsen for specielt unge mennesker der ønsker at slå sig ned og købe hus. Jo, vi har også fliser der ligger skæve, men jeg forvildede mig ud på en halvmaraton i Viborgs gader, og kunne konstatere to ting, 1 dårlig kondi, 2 fliserne og ukrudtet ligner lige nøjagtig det vi har hjemme i Mønsted. Matthias Claudius skrev omkring 1800 tallet en sang med omkvædet alle gode gaver, de kommer ovenned det var altså før der fandtes politikere, som bare kunne dele ud til højre og venstre, og rådhuset lå henne på hjørnet.

Sluttelig er jeg glad for at vi har den frihed til, igennem læserbreve at give vores mening til kende, og vi har alle haft muligheden for enten, at som medlem af et politisk parti, vælge kandidater til der forestående kommunalvalg eller selv lade sig opstille. Har man gjort en af disse øvelser har man også påberåbt sig retten til skælde ud på vore politikere, men gør det dog på en anstændig måde, og i en ordentlig tone.