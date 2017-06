Stor fodbolddag og indvielse af multibane

STOHOLM - Det er svært at holde armene nede. Alt klappede, må vi sige, og hvordan sådan et strålende vejr kunne klemme sig ind mellem en meget våd fredag og en overskyet søndag - ja, det må guderne i sandhed vide. I år var der ekstra kolorit med indvielse af den nye flotte multibane, og der var virkelig mange mennesker lige fra morgenstunden og til helt ud på aftenen, siger formand i Stoholm IF-Fodbold, Anders Jakobsen, der også kan glæde sig over, at dagen giver et økonomisk plus.

Super Lørdag er blev en tradition i Stoholm. Det er en dag, hvor stort set alle Stoholms fodboldhold spiller på hjemmebane. Og på den måde er der gang i alle baner det meste af dagen for at afvikle i alt 60 kampe.

Dagen betød også en officiel indvielse af multibane, legeplads og træningsredskaber, der nu er at finde mellem boldbanerne og Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Ved indvielsen kunne styregruppen bag multibanen aflevere alle tilladelser, aftale om vedligehold og så videre til Stoholm Idrætsforening. Og nu er banen og alt det tilhørende så tilladt at bruge for alle.

Talsperson for styregruppen Heidi Dyring fortalte, at man begyndte at tale om multibanen i 2014. Og i 2016 nåede man så ved hjælp af fonde, kommunen, private og virksomheder i mål med indsamlingen. Og nu er banen så færdig og klar til brug. Borgmester Torsten Nielsen klippede officielt snoren til banen og han deltog senere i en showkamp på den nye bane.

Ellers var banen og legepladsen i brug hele dagen, så noget tyder på, at styregruppen så helt rigtigt, da de startede arbejdet.

Stoholm IF-Fodbold stiller i det her forår med rekordhøje 26 turneringshold, og de eneste, der ikke var i aktion på Super-Lørdag var Super Masters og Oldboysholdet.