Stor interesse for tilbud om e-sport i Mønsted

- Det er svært at få armene ned. Det var en forrygende aften.

Sådan lyder ordene fra Flemming Pyro Engberg Jensen, tovholder på et nyt tilbud under Mønsted IT, efter torsdag aftens informationsmøde om et nyt e-sport tilbud for børn fra 10 år og opefter.

Mere end 45 børn og voksne mødte op på Mønsted Skole for at høre mere om det nye e-sport forløb, der skal foregå på skolen, som også har investeret i maskinerne.

- Tilmeldingen starter egentlig først i uge 34, hvor holdene begynder, og hvor man bare kan møde op. Alligevel har vi allerede nu så mange tilsagn, at vi skal have oprettet flere hold, så vi foreløbig kører forløbet 4 aftener. Men det finder vi ud af. Det er kun et positivt problem. I princippet kan vi have hold alle ugens dage, fortæller Pyro, der selv bliver en af underviserne.

Målet med at man som idrætsforening etablerer E-sport hold er blandt andet at give børn og unge en mulighed for at mødes rent fysisk i et fællesskab.

- Vi vil blandt andet gerne have fat i de børn og unge, der ikke tænder på at dyrke de idrætstilbud, vi har i foreningen og derfor ikke i forvejen er en del af gruppen. Derfor var det også dejligt at se en del nye ansigter blandt de mange, der mødte op, siger Pyro.

Deltagerne skal blandt andet lære noget om, hvordan man begår sig på nettet, og hvordan man ikke blive narret til at betale mange penge for at få ekstra udstyr til spillene.

Der bliver også fokus på god takt og tone, hvordan man taler ordentlig til hinanden og i det hele taget taktik, teknik og samarbejde.

Hvert hold spiller en gang tre timer hver uge, og der vil være trænere til spillene CS GO, Fortnite, League Of Legends og Pub G.

- De første trænere og undervisere har allerede været på kursus og parate til at modtage spillerne og lære dem en masse om lige netop det, de brænder for, fortæller Pyro.