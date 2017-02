Stor lokal undersøgelse af hvordan du har det

I Viborg Kommune skal undersøgelsen både bruges til at måle på, om Kommunens tværgående sundhedspolitik har opfyldt sine mål og til at lægge spor ud for den fremtidige kommunale sundhedsindsats.

Spørgeskemaundersøgelsen skal være en form for vejrhane, når nye tendenser blæser ind over befolkningen og peger mod nye udfordringer for befolkningens trivsel.

Den er vigtig for vos lokalt, fordi den giver os en række konkrete input til, hvordan vi skal arbejde med sundhedsområdet i de kommende år. Derfor vil jeg naturligvis opfordre til, at man besvarer spørgsmålene, hvis man er blandt de 2.500, der modtager spørgeskemaet. Borgerne ved selv, hvor skoen trykker, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Mette Nielsen.

Undersøgelsens data skal også med til at danne grundlag for en sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne, der i 2017 igangsætter konkrete initiativer for at mindske den sociale ulighed i sundhed.

Seniorforsker Finn Breinholt er leder af undersøgelsen i Region Midtjylland.

Undersøgelsen Hvordan har du det? er en skattekiste af data til forskning. Den gør os klogere på emner som trivslen hos kræftpatienter, sundheden hos ensomme og sammenhængen mellem vold og sygefravær. Det får vi kun svar på, hvis vi spørger borgerne selv, siger han.

Nye emner blandt de unge er også selvskade, spiseforstyrrelser og negative følgevirkninger af druk. Personer med alvorlig sygdom bliver spurgt, om de er belastede af den behandling, de får i sundhedsvæsenet. Desuden bliver både unge og voksne spurgt om tegn på depression.