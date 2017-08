Stor opbakning til at beholde busrute 50

PROTEST Det er ikke faldet i god jord hos lokalbefolkningen, at forvaltningen i Region Midtjylland har foreslået en lukning af et antal busruter - blandt andet rute 50, der går fra Viborg over Løgstrup, Fiskbæk, Hjarbæk, Kvols, Knudby, Ørum, Nr. Søby, Højslev og Dommerby til Skive.

Lørdag formiddag mødtes nogle af dem, der har stillet sig forrest i protesten, foran Dagli Brugsen i Løgstrup.

Her kunne man få en snak med de protesterende samt skrive under på underskrift-indsamlingen.

Fjends Folkeblad talte med nogle af de fremmødte. Læs dette i denne uges Fjends Folkeblad.