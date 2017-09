Stor opbakning til messe i MÃ¸nsted

Dagen igennem vrimlede det med folk og halinspektør Frank Mikkelsen vurderer, at knap 700 besøgende havde kigget forbi, da messen sluttede hen på eftermiddagen.

Mange af dem benyttede blandt andet lejligheden til at se et af dagens to modeshows. Andre fik en snak med nogle af de mange erhvervsdrivende på en messe, der kunne melde fuldt hus og dermed udsolgt af stande.

- Vi havde ikke mindre end fem nye lokale erhvervsvirksomheder, som var med på messen for første gang og det er min fornemmelse at de og mange af de øvrige stande havde en rigtig god dag med megen interesse fra de besøgende, fortæller Frank Mikkelsen. Her i valgåret havde han også inviteret de politiske partier til at få en stand. Det tilbud havde 6 forskellige partier taget imod.

- Messen i søndags er den hidtil bedste og fra hallens side er vi utroligt taknemmelige for den stor opbakning fra alle sider, fortæller en glad halinspektør.

Næste forbugermesse er fastsat til søndag den 29. september 2019.

Se en stribe fotos fra søndagens messe her