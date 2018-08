Stor succes med MusikCamp på Løgstrup Skole

LØGSTRUP Der er for syvende gang blevet afholdt MusikCamp på Løgstrup Skole.

25 unge, dygtige instruktører bød på MusikCamp 2018 velkommen til 45 børn fra skolen, og det blev til to dage fyldt med musik og dans.

Omdrejningspunktet for Campen er at give børnene et par gode dage, hvor de kan prøve at spille sammen, lave stomp, danse eller synge i kor.

Instruktørerne er tidligere elever fra Løgstrup skole, der sammen med deres musikvenner afsætter to dage i ferien til Musikcampen, og i år var det Ida Folmann Dalsgaard og Sigrid Haahr Jensen, der koordinerede campen.

MusikCamp 2018 blev ifølge musiklærer på Løgstrup Skole Mikkel Nørskov igen i år en sikker succes med glade og engagerede børn og inspirerende instruktører.

Campen blev rundet af lørdag eftermiddag med en koncert, hvor forældre og andre interesserede kunne lægge ører til alle de gennemøvede musikstykker.