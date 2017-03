Storken stadig velkommen på Mønsted skole

Det er efterhånden nogle år siden, at nogle klasser i indskolingen på Mønsted skole startede et storkeprojekt med tilblivelsen af to nye storkereder, skabt af en af fædrene ,to storkepæle på 9 meter sponsoreret af en anden far og arbejdstid fra flere forældre og maskiner. Alligevel kører storkeprojektet videre i håb om at Fætter Langben på et tidspunkt skulle få lyst til at slå sig ned.

Næsten hvert år siden start har skolen haft besøg af en lokal liftmand der har løftet underviser og pæd. medhjælper Carsten Christensen de ca. 7 meter til vejrs, for at gøre storkerederne klar til at blive beboet af et par storkepar.

- De mange stærekasser på pælene er besøgt hvert år, men kun en enkelt gang er der set en stork ved en af rederne. Men børn og voksne krydser hvert år fingre for at det er nu i år de kommer, fortæller Carsten Christensen.

Fredag var heller ikke nogen undtagelse, da Bent kom med liften og hejste en højdeskræks ramt Carsten til vejrs. Med grene og rughalm blev rederne gjort klar.

- Så hvis der er nogen der har et par storke i overskud, så send dem venligst mod Mønsted skole så børn og voksne og forbipasserende på Holstebrovej, forhåbentlig, kan se den stolte fugl i de fine storkereder, lyder opfordringen fra skolen.