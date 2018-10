Storm-varsel: Snart nærmer sig den travle juletid

LØGSTRUP Julefrokoster og nytårsmenuer. Det er noget af det, som man lige nu ser frem til hos Slagter Storm i Løgstrup.

Det er 15 år siden, at Ole Storm og hans kone overtog slagterbutikken på hovedgaden i Løgstrup.

Og meget har ændret sig siden dengang. Måske mest af alt, at man nu er 15-18 ansatte - hvor der dengang kun var mester og frue.

Mad ud af huset

Og det skyldes i høj grad, at virksomheden er vokset til at rumme meget mere end »bare« en slagterbutik. I dag er cirka to tredjedele af omsætningen fra mad-ud-af-huset. Det være sig til virksomheder, skoler - og alle typer af selskaber:

- Når man har etableret sig som butik, så er det begrænset, hvor meget du kan udvide kundegruppen. Derfor er det på mad ud af huset, at vi har kunnet ekspandere, siger Ole Storm.

Noget af forskellen fra dengang til nu er også, at grill fylder rigtig meget om sommeren. Folk har altid grillet, men det er klart blevet mere.

Det samme er efterspørgslen efter »hurtig mad«. Folk bruger mindre tid på maden til hverdag - og vil så til gengæld godt give lidt mere for et stykke godt kød til weekenden, som de har tid til at lave. Til hverdag er det fars-mad, gryderetter og den slags, som der bliver solgt meget af.

Slagter Storm kører også middagsretter i bakker, som bare skal varmes - til de dage, hvor man ikke har tid til selv at gå i køkkenet. Her er der eksempelvis boller i karry og fyldte pandekager.

Limousine-kød

Ole Storm sælger også Limousine-kød. Det er lokale Michael Jørgensen fra Mougaard i Rogenstrup, der opdrætter Limousine-kvæg - så der er kødet i høj grad lokalt - og kvæget har haft deres liv lokalt. Man kan blive skrevet op til det næste gode stykke kød, der kommer fra besætningen til butikken i Løgstrup.

Ole Storm kan godt lide historien bag - at man avler kødkvæg på en gammel slægtsgård - og så er det noget utrolig godt kød, fortæller han.

Slagterens motto er »Ærlighed og kærlighed« - ærlighed omkring råvarerne og kærlighed til den gode kvalitet.

Den travle tid står snart før døren. Det varer ikke længe, før de første julefrokoster skal forberedes. Og her handler det virkelig meget om tradition. Det er stadig de gode gamle travere, der skal på bordet, når den forestående højtid skal fejres.

Mad til nytårsaften

Og lige efter jul handler det så om nytårsmenuer:

- Her er markedet blevet benhårdt. Alle tilbyder nytårsmenu nu - restauranter, supermarkeder og slagtere, så der er mange om budet, siger Ole Storm. Mange nyder nemlig at slippe for at lave mad nytårsaften. Og her er det som regel selskaber med 6-10 kuverter, der bestilles til.

Juletiden er god for slagteren. Ikke bare fordi man sælger mere. Men fordi der også er større tolerance:

- Folk har ikke noget imod at stå lidt i kø i juletiden. Så står man og får sig en sludder med andre i køen, som man måske ikke har set længe. Så det er rigtig fint, siger Ole Storm.

Et klart tegn på, at den store højtid nærmer sig, er, at Ole Storm er startet på sylterne. Dem har han klar hvert år fra den 1. oktober.