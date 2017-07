Stort ønske om cykelsti langs hovedvej

Fredag eftermiddag bevægede en cykel-kortege med politikere, lokale borgere og en enkelt cyklistdirektør sig mod vest fra Mønsted til Daugbjerg. Turen gik ad en smal cykelstribe langs den stærkt trafikerede hovedvej 16 frem til målet ved den gamle vandmølle i Daugbjerg.

Her blev cykeltruppen mødt af en større flok af borgere fra Daugbjerg og Mønsted.

-Nu har vi prøvet at cykle på strækningen og kan kun konstatere, at der i højeste grad er brug for, at der bliver gjort noget, sagde folketingsmedlem og transportpolitiske ordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen til de fremmødte.

Med i kortegen havde han flere indbudte gæster - blandt andet Klaus Bondam, direktør for cyklistforbundet, Johannes Vesterby (V), formand for byrådets teknikudvalg, Inger Larsen Ørbæk fra Viborg Afdelingen af cyklistforbundet samt Kurt Mosgaard, Mønsted, byrådskandidat for Venstre. Sidstnævnte havde været med til at få det lokale arrangement trukket i tøjet.

Under det korte stop ved vandmøllen brugte flere af de fremmødte lejligheden til at argumentere for en sikker skolevej på cykel ad hovedvej 16, der er en statsvej, samt ønsket om bedre forhold for den lokale cykelturisme.

Det fik Johannes Vesterby til at gøre opmærksom på, at den såkaldte cykelstjerne i Viborg Kommune endnu ikke er færdig og at der venter flere etaper.

- Og her må vi konstatere, at der foreløbig ikke er gjort meget her i den vestlige del af kommunen, sagde han.

Klaus Bondam, der havde taget turen til Midtjylland på en invitation fra Kristian Pihl Lorentzen, havde på den korte cykeltur selv mærket, hvor trafiktæt og farlig vejen er for cyklister.

- Det her er noget, vi oplever mange steder rundt omkring i landet. Derfor er det også vigtigt, at politikerne har fokus på problematikken. Børn og unge skal kunne bevæge sig trygt på cykel, sagde han.

Herefter fik alle en kort rundvisning ved vandmøllen og senere i Daugbjerg Minilandsby, før politikerne igen tog turen på jernhesten tilbage til Mønsted.