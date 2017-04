Stort program for Fotodage Viborg

Ikke blot varer FOTODAGE VIBORG en uge ekstra fra den 5. maj til den 28. maj, der er også helt nye fotooplevelser i vente.

Billeder i retten og på ruten

Sammen med Viborg Museum byder FOTODAGE VIBORG indenfor i den tidligere Vestre Landsret. Her kan man opleve fire bemærkelsesværdige udstillinger: De verdenskendte billeder af rockens legender taget af afdøde fotograf Bent Rej. Fotografier af fotografernes fotograf Poul Ib Henriksen. Udstillingen Bomullsbarna af fotograf Hanne Ness, en stærk og poetisk billedfortælling om at overleve tragedien på Utøya. Og ikke mindst de lysmalede fotografier af lokale Ragne Sigmond.

Ny er også Fotoruten med udstillinger gennem Viborgs centrum. Udover landsretten går turen omkring domkirken, Caf Kunst, Hjultorvet og Galleri NB på vejen mod Hovedbiblioteket, der igen i år omdannes til House of Photography. Her kan man blandt andet opleve Årets Pressefoto, Sony World Photography Awards og den verdenskendte fotograf York Hovests 100 dage i Amazonas.

På Hjultorvet og i Sankt Mathias Gade kan man se foto-highligts fra festivalen trykt på 110 x 150 cm store plader, så det er et godt sted at starte, hvis man vil have overblik over festivalen, fortæller Lene Birgitte Mirland, der er projektleder for FOTODAGE VIBORG.

Desuden kan udstillingen De nye i Viborg opleves. Det er elever fra Medieskolerne, der portrætterer tilflyttere, og udstillingen kan opleves på Rådhuset. Men det er ikke kun i Viborg de mange fotografier kan opleves. På blandt andet Stoholm Bibliotek og Karup Bibliotek er der også store oplevelser at hente.

Alt i alt omfatter programmet 40 udstillinger, men der er også godt 20 andre typer aktiviteter, hvoraf langt de fleste er gratis.