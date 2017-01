Stort rykind ved konfirmandmesser i Nr. Søby

I Søby-Højslev Arena bød man blandt andet på ikke mindre end tre modeopvisninger med alt fra inderst til yderst af tøj til konfirmanden.

Samtidig lokkede begge messer på mange forskellige stande med hver deres bud på maden til festen, gaveideer, fotografering, tips til borddækning, indbydelser og meget andet af alt det, der hører til en fest.

Omkring 1700 besøgende lagde vejen forbi Arenaen i løbet af dagen og ved nabo-messen i Nr.Søby Forsamlingshus var der også glæde over et stort rykind.

Det er andet år, at der afholdes to festmesser i Nr. Søby på på samme dag og ovenikøbet på en dag, hvor også Viborg lokker med en konfirmandmesse. Det har kun vist sig at være en fordel,fordi rigtig mange benytter lejligheden til at slå to fluer med et smæk og besøge begge messer i Nr. Søby.

- Der er også familier, der har sat hele søndagen af til at besøge alle tre steder, og altså tager messen i Viborg med, fortæller Anna Thybo fra Party-Service i Stoholm og Joans Blomsteri i Højslev. De var begge med til arrangere messen i forsamlingshuset.

På www.fjendsfolkeblad.dk kan du se en billedserie fra de to messer i Nr. Søby

Se billedserie fra messen i Søby-Højslev Arena her

og

Se billedserie fra messen i Nr. Søby forsamlingshus her