Sund fornuft at bygge en ny Stoholm skole

Der har gennem den senere tid været en del debat omkring Stoholm skole og jeg vil med dette indlæg gerne fremkomme med mit syn på sagen.

I forbindelse med skoleforliget er der i 2021 afsat 20 mio.kr. til ombygning og renovering af Stoholm Skole af de eksisterende bygninger og spørgsmålet er, om ikke det var en ide at overveje og undersøge muligheden for etablering af en helt ny skole.

Det mener jeg helt klart, vi skal gøre og det vil jeg arbejde for, såfremt jeg bliver valgt den 21 november.

I forbindelse med skoleforliget er der allerede sket ændringer omkring Overlund Skole i Viborg og i forliget er der ligeledes en passus om, at det skal undersøges, om det er fornuftigt at lave en overbygning på Finderuphøj Skole i Viborg.

På samme måde kan vi lokalt i Stoholm stille os selv spørgsmålet: er det ikke sund fornuft og rettidig omhu af skatteborgernes penge at undersøge muligheden for at etablere en hel ny skole i Stoholm den kunne evt. bygges ved vores Fritids og kulturcenter.

Det synes jeg.