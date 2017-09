Sund mad i bÃ¸rnehÃ¸jde i MÃ¸nsted

Maddagen skal være med til at sætte fokus på værdien af det fælles måltid i daginstitutionen og give børnene gode madvaner.

Næsten 24.000 vuggestue-og børnehavebørn over hele landet satte sig på een gang til frokostbordet for at spise den samme sunde og velsmagende menu: Hjemmebagte pitabrød med falafel, ærtecreme, humus og grøntsager.

Hen over formiddagen havde børnene i Mønsted været med i køkkenet for at hjælpe til med at forberede dagens menu, før såvel børn fra vuggestue som børnehave, ved middagstid kunne sætte sig til bords.

Succes med madordning

Mønsted Børnehus har siden 2010 haft sin egen madordnng, hvor maden laves i huset af en ernæringsassistent, og hvor det er en naturlig del af hverdagen, at pædagoger og børn er med til at planlægge, hvad de skal spise og skiftes til at være med til at skrælle, snitte grøntsager eller bage.

- Det er en bragende succes og med stort set 100 % opbakning fra forældrene til madordningen. Børnene bliver en del af fællesskabet omkring maden og mere motiveret til at smage på noget nyt. Og vi sørger for, at de bliver mætte fortæller lederen af børnehuset, Annette Holmegaard Olesen.

Ernæringsassisten Heidi Ring Madsen er den, der hver dag har ansvaret for, hvad der serveres ved måltiderne. Men det sker ofte, at hun tager en snak med børnene, om hvad de kunne tænke sig at spise.

- Vi har helt klart 4 topscorere, nemlig tomatsuppe, flæskesteg, boller i karry og risengrød, fortæller Heidi.

En rapport på landsplan viser, at hvert 5. barn i 0. klasse får en bemærkning i deres journal fra sundhedsplejersken om problematiske mad- og måltidsvaner. Man ved også at hvert 8. barn i indskolingen er overvægtig.

- Derfor er sunde spisevaner for de mindste i daginstitutionerne også et oplagt sted at sætte ind, fortæller man i en pressemeddelelse fra Kost & Ernæringsforbundet.

Og noget tyder på, at ordningen virker efter hensigten.

- Sundhedsplejersken i indskolingen på Mønsted skole fortæller, at hun kan se at børnene kommer i skole med sunde spisevaner, fortæller Annette Holmegaard Olesen.

Bag den årlige maddag står blandt andet FOA sammen med Kost & Ernæringsforbundet og en række andre organisationer.

