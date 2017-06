Sundhedssatellit i Stoholm indvies torsdag

Satellitten får til huse i Stoholm Fritids- og kulturcenter, hvor indvielsen starter med tale ved Mette Nielsen, formand for Ældre- og sundhedudvalget. Herefter er der i dagens anledning indrettet en Sundhedsmarkedsplads, hvor borgerne kan møde trivselspiloter, sundhedsplejen, screeningssygeplejersker, rehabiliteringsteams samt sundheds- og forebyggelseskonsulente. Der bliver også muighed for at få målt sin BodyAge, blodsukker m.m.

Dagen efter, fredag den 16. juni, indvies endnu en sundhedssatellit, denne gang i Karup.

Det har altid været meningen, at borgerne lokalt skulle have let adgang til Sundhedscentrets aktiviteter og med indvielsen af de to nye satellitter, har vi bragt sundhedstilbuddene længere ud i lokalsamfundene og tættere på borgerne, fortæller formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Mette Nielsen.

Ugentlige tilbud i satellitterne

Når satellitten i Stoholm er indviet, er der ugentligt mulighed for at træffe sundheds- og forebyggelseskonsulent Bettina Belmann Mirasola fra Sundhedscenter Viborg. Her kan borgerne få råd og vejledning til sunde kostvaner, viden om hvordan man kan blive mere fysisk aktiv, holde op med at ryge, sætte alkoholforbruget ned og komme med ideer til nye sundhedsfremmende aktiviteter.

Der er også planlagt flere aktiviteter i centrene, som f.eks. kostforedrag og tilbud om spisegrupper.

Det er faktisk helt i tråd med sundhedspolitikken, at give borgerne adgang til at kunne være aktive og deltage i sundhedsfremmende fællesskaber, og vi er i Ældre- og Sundhedsudvalget meget glade for at kunne åbne sundhedssatellitterne i Karup og Stoholm, og dermed give borgerne i disse områder en lettere tilgang til at få en sundere hverdag, siger udvalgsformand Mette Nielsen