Super Lørdag med indvielse af multibane

Den 10. juni holdes der Super Lørdag i Stoholm. Det er en dag, hvor sort set alle Stoholms fodbold-hold spiller på hjemmebane på n og samme dag. Men i år er der endnu en ting på programmet til Super Lørdag. Denne dag er man nemlig klar til at indvie den nye multibane, legeplads og træningsredskaber, der nu er lavet ved siden af Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Heidi Dyring fra arbejdsgruppen bag det nye multibane-projekt er meget glad for, at projektet nu er klar:

- Det har været hårdt arbejde at nå så langt. Vi startede med at snakke om det i august 2014. Så det er næsten tre år med et utal af møder og med lange processer med at indsamle penge og søge om midler til projektet.

- Men nu, hvor vi ser projektet færdigt, så er det jo al arbejdet værd, siger Heidi Dyring.

Man har valgt at indvie banen til Super Lørdag. Da kommer der i forvejen rigtig mange mennesker til området - og så var det oplagt at lade indvielsen ske der.

Det nye områder indeholder dels en stor kunstgræsbane samt nogle mindre baner. Derudover en helt ny legeplads med legetårn, rutsjebane, gynger og hvad dertil hører. Endelig er der også udendørs træningsredskaber. Og alle disse ting må bruges af alle:

- Det er til fri afbenyttelse, og vi håber, at det vil blive brugt rigtig meget.

- Vi har lavet en god vedligholdelsesaftale med skolen, hallen og kommunen, så det er også i orden, siger Heidi Dyring.

Projektet har kostet halvanden million kroner. Heraf er 150.000 kroner værdien af frivilligt arbejde. Pengene er dels samlet ind ved et spinnings-arrangement, ved indsamling blandt erhvervslivet og private - samt søgt via fonde, kommunen og pengeinstitutter. Man nåede i hus med indsamling sidste efterår, men ville på grund af vejret vente med opførelsen til foråret.

Og derfor er man nu endelig klar til indvielse til Super Lørdag i Stoholm.