Sussi og Leo på Billingescenen

SPARKÆR Meget er de blevet kaldt, men kedelig er vist ikke en betegnelse, nogen har hæftet på dem.

Sussi & Leo er still going strong efter 45 år som fuldtidsmusikere, og lørdag 1. september er de at finde på Billingescenen i Sparkær.

I 2018 udgaven er de udvidet til en trio, idet trommeslager Thomas Ehrenreich har været en del af konceptet siden 2014.

De tre har videreudviklet og forfinet den unikke stil, Sussi & Leo for alvor blev kendt for, da de helt tilbage i 1980 startede et engagement på Skansen i Skagen, som sluttede i 2003.

I 2015 kunne de begge fejre 60 års fødselsdag, men det har ikke fået det populære par til at sætte farten ned, og når de indtager scenen i Sparkær med fest og farver og højt humør, bliver det med hele hitpakken lige fra "Sikke en fest" til "Smoke on the water".