Suveræn oprykning til SIF-fodbold

En meget flot forårssæson kulminerede torsdag aften, da Stoholm IF-Fodbolds serie 3 hold på udebane sikrede sig oprykning til serie 2. Det skete i et direkte topopgør mod nummer 2 fra Hersom/Bjerregrav, men status inden kampen var, at SIF havde 8 point i forspring med blot 3 kampe tilbage. Derfor ville uafgjort være nok for Niels R. Jensens tropper, og et nederlag ville have betydet, at stoholmerne så kunne rykke op på hjemmebane til Super-lørdag d. 10. juni. Men enhver tvivl blev fejet væk, for fjandboerne fik sig en 2-0 sejr på et flot besøgt Bjerregrav Stadion, hvor der både var mange SIF-supportere samt byfest hos værterne.

Det er en oprykning af de mere suveræne, og hidtil har de 12 kampe kastet 11 sejre samt en enkelt uafgjort af sig, mens målscoreren hedder imponerende 41-7. Derfor var det naturligvis også en meget glad SIF-træner Niels R. Jensen, der efterfølgende kunne gøre status – da luftturene, de første champagnesprøjt, øllene og cigarerne lige fik et par minutters pause.

- Det er vist en oprykning, der går under betegnelsen fortjent. Vi har spillet meget stabilt og rent faktisk også godt i de fleste kampe. Der har været en meget stærk defensiv, og selvom vi bestemt har brændt vores chancer, så er der alligevel også røget en del bolde i modstandernes netmasker, og 41-7 samt 11 point ned til nummer 2 med to runder tilbage – ja, det fortæller vel alt, konstaterede altså SIF-træneren.

Selve kampen var tæt og jævnbyrdig, og der blev gået til den i et fint tempo. Kort fortalt så havde værterne et overtag i de første 45 minutter, men gæsterne kom flot tilbage og styrede store dele af 2. halvleg. Her burde/kunne Morten Ulstrup og Bo Pedersen også have bragt udeholdet i front, men det lignede længe en brugbar remis, før jublen kunne bryde løs i det 87. minut. Her jagtede indskiftede Mark Dahlgaard Svendsen en Hersom/Bjerregrav-forsvarsspiller i en sådan grad, at hans tilbagelægning blev alt for kort, og så kunne Emil Rauff smutte i mellem og sende bolden i nettet. I de absolut døende sekunder øgede Mark Dahlgaard Svendsen så selv til 2-0, da han drog nytte af Bo Pedersens oplæg.

Der blev undervejs givet advarsler til Emil Rauff og Morten Ulstrup, og så fik Mark Dahlgaard Svendsen også en for at tage blusen af i forbindelse med jublen over den sidste scoring – men det betød mindre, for dommeren fløjtede af, inden spillet blev sat i gang igen. Generelt blev der igen ydet godt, men det er svært at komme uden om folk som forsvarsstyrmand Martin Trankjær samt Christoffer Mikkelsen og Mikkel Clausen - men som nævnt – alle skal have kredit for en gedigen præstation.

Nu gælder det så om at få sluttet godt af i de sidste to opgør – og det er to lokalopgør. Først gælder det Mønsted hjemme på Super-Lørdag d. 10. juni og her bør der blive fornem opbakning, når oprykningen skal fejres – og det skal gerne ske i form af en sejr.