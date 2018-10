Svar: Ingen rabataftaler på Stoholm Fjernvarme

Svar til Niels Odgaards Læserbrev: Jorden kalder Stoholm Fjernvarme

Niels Odgaard spørger: Hvad er det så?

Bestyrelsen har undersøgt sagen og fundet fejlen. Der er monteret ny måler, som er indstillet forkert. Fejlen er rettet. Vi gennemgår alle afregninger for en sikkerheds skyld. Det burde ikke kunne ske.

Vi har kontaktet forbrugeren og forelagt fejlen. Fejlen er foregået i de 2 sidste regnskabsår.

Svaret fra bestyrelsen er, som det blev sagt på generalforsamlingen: Der er ingen rabataftaler.

Jeg kontaktede Niels Odgaard dagen efter generalforsamlingen kl. 10.45 pr. tlf., hvor han blev oplyst om, at der var sket en fejl på måleren. Vi har rettet fejlen, så der er ingen forbrugere, som kommer til at betale for andre forbrugere.

Jeg er dybt taknemmelig for, at det blev opdaget. Tak for det Niels.