Svar på skolebuskørsel

Indlæg på baggrund af skrivelser fra forældre omkring skolebuskørsel i Viborg Kommune: Lige nu giver vi ikke den service, som jeg gerne og Venstre vil stå inde for. Når busserne kører med tomme pladser, så lad os udnytte det til glæde for dem som har behov for kørsel.

Der har i mange år været en praksis med skolebuskørsel, hvor man fandt ud af at få tingene til at fungere. En eller flere embedsmænd i forvaltningen konstaterer, at vores praksis er forkert i henhold til lovgivningen, og de gør opmærksom på det ( som de skal gøre ), og havde vi valgt at overhøre det, så havde de gjort opmærksom på at vi træffer ulovlige beslutninger. I dette tilfælde kunne vi måske leve med det, men i andre sager vil det få langt alvorligere konsekvenser.

Vi forsøger at få hjælp fra Christiansborg til at løse problemet. Vores udfordring er, at hvis vi åbner op for at andre end de børn som har krav på transport til skole, så skal vi åbne op for alle og enhver. Det kan give udfordringer med pladserne, og hvem har så ikke ret til at komme med den dag bussen er fyldt.

Det vi ønsker er retten til at bestemme, hvem der må køre med busserne, så vi kan afvige fra princippet om, at hvad ikke alle kan få - skal ingen have mulighed for.

Kristian Pihl har leveret et notat fra Transportministeren, som jeg og de øvrige medlemmer i Venstre tolker således, at vi har mulighed for at bestemme, hvem der kan køre med, men den tolkning var A og C ikke enige i, så der kunne ikke besluttes noget. Så nu forsøger vi gennem Undervisningsministeren at få en ændring i en af paragrafferne i Folkeskoleloven, som så giver os mulighed for at sætte regler for hvem der kan køre med.

Det giver ingen mening, at vi ikke kan udnytte pladserne i busserne, for enhver kan konstatere, at om eftermiddagen er de sjældent fyldt op.