Svar til Marie Vorre

Da jeg skrev teksten om nedlæggelse? af Vorde-Fiskbæk-Romlund kirkerne var det en provokation.

Men også en oplysning til Folkekirksens medlemmer i områderne om, at vi har en fælles opgave, som er at bevare de lokale kirker og aktiviteter omkring disse.

Jeg ved, at der er mange, som har opfordret de nuværende medlemmer til at fortsætte.

Hvert enkelt menighedsrådsmedlem har sin begrundelse/årsag til at ville stoppe - og jeg synes, at man skal respektere disse beslutninger.

Jeg har ligeledes hørt, at de nuværende medlemmer vil hjælpe/sluse de nye ind i arbejdet - så meget, som de har behov for.

Der er i de sidste 4 år lavet et rigtig stort stykke arbejde - Det er ikke bare menighedsrådet men rigtig mange gode folk, som har hjulpet til at få hjulene i kirkearbejdet til at fungere. Så her en stor tak til alle.

Og hjælpen stopper ikke bare fordi der kommer et nyt menighedsråd.

Så overvej om ikke menighedsrådsarbejdet er noget for dig.

Jeg kan personligt fortælle, at der kan bruges mange talenter lige fra økonomi til

bygningskendskab - det væsentligste er, at man har en god mængde sund fornuft - og vil bruge nogle timer på arbejdet.

Så mød frem den 13.september 2016 - kl. 19.00 i Løgstrup Sognegård .