Swingende julekoncert i Stoholm med Viborg Big Band

Ved koncerten kan dirigent Ebbe Ringblom præsentere basunisten Vincent Nilsson som solist.

Vincent Nilsson er en af DR Big Bandets helt store kapaciteter med en historie i bandet, der går tilbage til 1974.

Tilbage i 70erne var hans største oplevelse med DR Big Bandet en koncert med legenden Dizzy Gillespie i Malmø. Generelt må Vincent Nilsson siges at have erfaring med de helt store musikere, idet han i øvrigt har spillet sammen med bl.a. Thad Jones, Miles Davis, Stan Getz, Dexter Gordon, Bob Brookmeyer, David Sanborn og Van Morrison.

Igennem flere år har Vincent Nilsson spillet spirituals i nye jazz-arrangementer. Denne store kærlighed til spirituals vil derfor være en del af programmet til julekoncerten, som rummer titler som Go Down Moses og Go Tell It On The Mountain. Viborg Big Band supplerer med kendte evergreens og julejazz for Big Band.

Koncerten er blevet til i samarbejde med Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Sport på Tværs, Menighedsrådet, Trivselspiloterne og Stoholm Bibliotek.

Alle er velkomne og der er fri entre.