Tændte bål ved Birkesø og fik straks en bøde på 5.000 kroner

Tirsdag aften havde en flok unge mennesker tændt bål ved Birkesø - på trods af afbrændingsforbudet. Det fortæller Viborg Politi.

En 28-årig mand fra Grønland tog ansvaret for bålet og inkasserede derfor en bøde på 5000 kroner, da politiet mødte op ved søen.

Endnu engang slår politiet et slag for, at det er forbudt - og altså også meget fareligt, at tænde bål i naturen, når den er så knastør, som den er nu.