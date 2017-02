Tæt på enighed om skolepolitik

Skolepolitikken var udset til at blive en af kamppladserne til efterårets kommunalvalg, og startskuddet lød i december måned, da de radikale og konservative fremlagde en plan.

Nu skulle det være slut med halve løsninger, og de ti punkter ville bringe kommunens dagtilbud og folkeskole op på nyt og højere niveau. En ny enighed blandt de fleste partier vil flytte fokus til andre områder.

Der var rigtig mange fagligt fornuftige forslag i de to partiers udspil, og på nogen områder var det regulær overbudspolitik. Gennemførelse af planen ville kræve, at området blev tilført ca 220 mio kr, samt at forældre-betalingen i vuggestue og børnehave måtte stige med 40 %, det ville give en ekstra udgift på over 1000 kr pr md for at få et barn passet i vuggestue.

Det vil være ganske urealistisk at vi kunne finde 220 mio kr til at løfte dette ene politik område, og det er glædeligt, at de konservative har indset det, og tilsluttet sig forslaget fra SF, Socialdemokratiet, Dansk Folke Parti og Venstre, som behandles på byrådsmøde i denne uge.

Her vil 28 af 31 byrådsmedlemmer stemme for forslaget om: Udfordringer til alle & Uddannelse til flere.

De fire partier ønsker at løfte børne- og ungeområdet med 25 mio kr, og det uden at det vil kræve nedskæringer på ældre-, handicappede og andre områder. Efter vedtagelsen på byrådsmødet, så vil opgaven blive, at få fordelt de nye midler, ikke nødvendigvis med millimeterretfærdighed, men efter hvor vi kan få den største effekt, således flere af vores børn får et brugbart udbytte af deres skolegang.

En af vores helt store udfordringer er, at for mange unge ikke begynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse, som er grundlaget for at komme videre i livet.

Det vil vi gerne gøre bedre end vi gør nu.