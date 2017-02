Tønderne fik tæsk hele weekenden...

Selvom nogle måske vil mene, at den amerikanske halloween har overhalet fastelavn som børnenes store udklædningsfest, så ser det trods alt ud til, at fastelavnen stadig har et rigtig godt tag i både børn og deres forældre.

Her på egnen stod den på mange fastelavnsfester i weekenden og i Lånum, hvor vi kiggede forbi, kunne man præstere ikke mindre end 103 tilmeldte til søndagens fastelavnsfest i forsamlingshuset. Det er det hidtil største antal tilmeldte til den traditonelle fastelavn, som udover tøndeslagning også lokkede med fællesspisning og fastelavnsboller.

Se en billedserie fra fastelavnsløjerne i Lånum her