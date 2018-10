STOHOLM I disse grå og triste efterårsdage glemmer vi hurtigt, at sommeren 2018 har været den solrigeste i dansk vejrhistorie.

Det vil Stoholm Vandværk gerne gøre noget ved, idet det har gjort status over den brandvarme sommer 2018 og gerne vil dele resultaterne med forbrugerne.

Det samlede antal solskinstimer for sommeren 2018 passerede 25. august lige før solnedgang 771.

Det gjorde sommeren 2018 til den mest solrige, DMI nogenside har registreret. Den tidligere rekord på 770 timer var helt tilbage i 1947.

Det varme vejr har også ladet sig afspejle i aktiviteten på Stoholm Vandværk, hvor pumperne hele sommeren har været på ekstra arbejde for at servicere de tørstige forbrugere i Stoholm og omegn.

Alene i maj, juni og juli måned er der ved Stoholm Vandværk pumpet 53.401 kubikmeter vand op på værket. Sammenlignet med samme periode i 2017 er det en stigning på 11.419 kubikmeter eller cirka 27 procent.

Stoholm kunne følge med

Det store ekstrabehov for vand har givet udfordringer ved flere omkringliggende vandværker, som har måttet lægge restriktioner på den enkelte forbrugers forbrug – eksempelvis i forhold til havevanding.

Det ekstra forbrug har dog ikke givet udfordringer i Stoholm, ifølge Peter Christiansen, driftsleder ved Stoholm Vand.

Der har været masser af vand, omend pumperne har kørt lidt ekstra hen over sommeren for at kunne følge med.

Stoholm Vands kasserer Peder Grønborg gør opmærksom på, at der ikke er taget højde for det ekstra store vandforbrug i forbrugernes 2. acontobetaling med forfald september 2018, da denne er beregnet på baggrund af tidligere års forbrug.

De forbrugere, der har haft et større forbrug i 2018, må derfor forvente en højere vandregning til marts 2019, hvor merforbruget opkræves sammen med 1. acontobetaling 2019.